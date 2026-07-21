В Кремле прокомментировали сообщения о визите главы ФБР в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя в страну.

Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что подобные визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме.

Названы возможные цели визита главы ФБР в Россию

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в середине октября. Утверждается, что визит может пройти 14-15 октября текущего года. Глава американского ведомства планирует посетить Москву и Санкт-Петербург.