Молдавия на протяжении нескольких лет не платила взносы в единый бюджет Содружества Независимых Государств (СНГ), при выходе из содружества ей будет выставлен счет по задолженности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, эксперты уже определили, сколько Молдавия должна компенсировать.

«Что касается уплаты взносов, то это право Молдовы. Будем надеяться, что они поступят нормально», — подчеркнул Лебедев.

Ранее же бывший депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер заявила о том, что Кишинев вместо прагматичной дипломатии и восстановления экономических связей с СНГ и Россией выбирает конфронтацию с Москвой ради мечты стать частью Европейского союза (ЕС).