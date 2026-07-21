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В МИД РФ объяснили удары Киева по гражданским объектам

Газета.Ru

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам.

В МИД РФ объяснили удары Киева по гражданским объектам
© ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

«За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших <...> мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам», — пишет Мирошник в докладе.

Он уточнил, что за неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека.

Накануне Мирошник сообщал, что Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников ВСУ по Москве и Московской области.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

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