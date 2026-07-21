В МИД РФ объяснили удары Киева по гражданским объектам

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

«За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших <...> мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам», — пишет Мирошник в докладе.

Он уточнил, что за неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека.

Накануне Мирошник сообщал, что Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников ВСУ по Москве и Московской области.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

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