Лавров прибыл на Филиппины

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Манилу, где ему предстоит принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительственный борт приземлился в аэропорту Манилы, передает корреспондент ТАСС.

С 21 по 23 июля российский министр примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на предстоящих мероприятиях российская делегация во главе с Лавровым изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию АТР, внедрении в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширении сетей блоковых механизмов".

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС рассказал, что на полях министерских встреч в столице Филиппин по традиции "предусмотрена насыщенная программа двусторонних контактов Сергея Лаврова с коллегами не только из асеановских стран, но и других регионов мира".

В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что в проработке находится встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Лаврова и Марко Рубио.

В Госдепартаменте подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в столице Филиппин, где он будет находиться с 19 по 23 июля. Сам госсекретарь заявил, что он был бы готов к встрече с главой МИД России на полях проводимых в Маниле форматов АСЕАН.