В МИД прокомментировали теракт против главного инженера ЗАЭС
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник оценил теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева как очень опасный.
«Убийство ключевых специалистов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность объекта, представляет собой попытки парализовать систему управления атомной электростанцией и неминуемо повышает риски техногенной радиационной катастрофы», – цитирует РИА Новости доклад Мирошника.
Яковлев погиб в результате целенаправленного удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Энергодару 15 июля.
Ранее «СП» сообщала о том, что Мирошник сообщил о потерях среди гражданского населения.