Лавров прибыл на Филиппины, где примет участие в мероприятиях АСЕАН

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает РИА Новости. Лавров поучаствует в ежегодной встрече министров иностранных дел стран объединения и ее диалоговых партнеров, проведет консультации в формате Россия-АСЕАН, а также примет участие в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Кроме того, российский министр может встретиться с госсекретарем США Марком Рубио, который 20 июля выразил свою готовность к подобной встрече. После этого официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что стороны в данный момент прорабатывают встречу Лаврова и Рубио.