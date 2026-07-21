Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что русский язык по-прежнему остается частью повседневного общения в Молдавии, несмотря на попытки официального Кишинева вытеснить его из употребления. Такое заявление дипломат сделала 20 июля в обращении к участникам международного литературного конкурса «Русский глаголЪ».

Захарова подчеркнула символичность старта конкурса именно в Молдавии, отметив, что в республике русская речь звучит на улицах и в домах вопреки усилиям тех, кто, по ее словам, болезненно и нездорово стремится его искоренить. Представитель МИД добавила, что ведомство планомерно поддерживает проекты по сохранению позиций русского языка за рубежом, и литературные конкурсы являются одним из наиболее точных инструментов этой работы.

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Косвенным подтверждением устойчивого присутствия русской культуры в регионе служат данные, которые привел молдавский историк Борис Шаповалов 18 июля. Согласно его исследованию, самой распространенной фамилией в республике является Русу, что в переводе означает «русский».

В столице Кишиневе эта фамилия занимает второе место по популярности, уступая лишь фамилии Чобану («пастух»). При этом фамилию Молдован или Молдаван в стране носят всего около 2,1 тыс. человек.