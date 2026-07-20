Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о России

МИД Италии позволяет себе приукрашивать ситуацию, когда докладывает премьер-министру страны Джордже Мелони о дипломатических скандалах, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ранее глава МИД Италии Антони Таяни обвинил российскую сторону в том, что она «без каких-либо оснований» выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников.

«Интересно, они в таком же духе и Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала?», — поинтересовалась Захарова.

Представитель МИД констатировала, что высказывания Таяни не соответствуют действительности — шаг Москвы был обусловлен действиями Рима, стал законным ответом на них.

Свою публикацию Захарова сопроводила смайликом с плачущим от смеха котиком.