Захарова высмеяла слова Таяни о высылке дипломатов Италии из РФ

Глава МИД Италии Антонио Таяни без какой-либо логики описал обстоятельства высылки двух итальянских дипломатов из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Таяни посетовал на высылку из Москвы итальянского военного атташе с помощником. Глава МИД Италии при этом сначала заявил, что Россия это сделала якобы без оснований, а следом назвал случившееся "актом мести" за аналогичную высылку из Рима российских атташе.

"Не поняла: так "без каких-либо оснований" или "акт мести"? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства", - указала Захарова.

Дипломат при этом задалась вопросом, как итальянский МИД докладывает о происходящем премьеру Джордже Мелони.