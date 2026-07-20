Москва жестко ответила на высылку военных атташе из Италии

Джованни Скопа, временный поверенный в делах Итальянской Республики, на фоне истории с высылкой российских дипломатов из Рима, был вызван в МИД России, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что этот шаг был предпринят в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе дипмиссии РФ покинуть территорию Италии.

Дипломаты подчеркнули, что исходя из принципа взаимности, Москва объявила persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле.

«Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трёх суток», — уточнили в МИД.

В ведомстве констатировали, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа со стороны России.

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Напомним, что в августе 2025 года Джованни Скопа был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянских СМИ.

Дипломату указали, что направленные против России публикации массмедиа, фейки, в том числе статьи собкоров московских изданий с недостоверной информацией, и поддерживаемая властями русофобия способствуют усугублению кризиса двусторонних отношений.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что двое сотрудников российского посольства в Италии были высланы из республики по решению итальянского правительства.