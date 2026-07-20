Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем является «достойным продолжателем дела» бывшего главы правительства королевства Бориса Джонсона, заявил с долей сарказма глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

Король Великобритании Карл III в понедельник, 20 июля, принял отставку премьер-министра Кира Стармера, назначил на освободившуюся должность нового лидера лейбористов, экс-мэра Манчестера Энди Бернема и поручил ему сформировать правительство

В своем первом обращении к нации Бернем взял на себя обязательство добиться стабильности для королевства, поклялся нарушить традицию ежегодной смены премьеров, продержаться как можно дольше на своем посту, пообещал сохранить непоколебимую поддержку Украины.

В России оценили приход Энди Бернэма на пост премьера Британии

Слуцкий отметил, что новый премьер первым делом высказался о поддержке Украины, о намерении позвонить Владимиру Зеленскому.

«Достойный продолжатель дела Бориса Джонсона, похоронившего в марте 2022 [года] стамбульский мирный договор», — констатировал парламентарий.

По его оценке, Лондон с высокой долей вероятности сохранит преемственность курса на продолжение боевых действий «до последнего украинца», не изменит курса на «оголтелую русофобию» во внешней политике.

Слуцкий резюмировал, что политика Британии «не удивит Россию». Он добавил, что страна будет идти к целям СВО, отстаивать свои национальные интересы и безопасность.