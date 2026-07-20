Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку из России итальянского военного атташе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, высылка является ответной мерой на действия Италии. Напомним, что ранее власти этой страны выслали двух российских военных атташе.

«Это ответная мера», — заявила она.

Ранее военный атташе посольства Италии в Москве был выслан из России. Эту меру прокомментировал глава итальянского МИД Антонио Таяни — он заявил, что для такого шага не было каких-либо оснований.