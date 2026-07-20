Россия выслала военного атташе посольства Италии в Москве

Военный атташе посольства Италии в Москве выслан из России. Глава итальянского МИД Антонио Таяни утверждает, что каких-либо оснований для подобных шагов российских властей не было.

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Как написал Таяни в соцсети X, вместе с атташе на родину отправится один из его помощников. По словам итальянского министра иностранных дел, действия Москвы являются "очевидным актом возмездия" за решение Рима выслать двух российских военных атташе.

Глава МИД Италии 9 июля объявил о решении выслать из страны двух военных атташе посольства России в Риме. Дипломатам отвели на сборы три дня. Причины такого решения итальянские власти пояснять не стали.