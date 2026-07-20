В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил о ключевых аспектах безопасности и жизнеобеспечения региона, сделав особый акцент на стратегически важной транспортной артерии.

© Московский Комсомолец

Глава региона заявил, что трасса Р-280 «Новороссия», являющаяся критически важной магистралью для снабжения Крымского полуострова и новых российских территорий, в настоящее время находится под полным и надежным контролем российских военных и правоохранительных структур.

По словам Балицкого, обеспечение бесперебойного движения по трассе Р-280 является одной из главных задач региональных властей и силовых ведомств, так как эта дорога служит не только для доставки продовольствия, топлива и строительных материалов, но и для обеспечения мобильности населения.