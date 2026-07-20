Песков прокомментировал возможные контакты Лаврова и Рубио
Кремль будет только приветствовать контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, если они состоятся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что осуществляющиеся сейчас контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран носят скорее технический характер.
"Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать", - ответил представитель Кремля на вопрос о недавних заявлениях Рубио, касающихся его готовности встретиться с главой МИД России.