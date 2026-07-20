Песков прокомментировал возможные контакты Лаврова и Рубио

Кремль будет только приветствовать контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, если они состоятся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что осуществляющиеся сейчас контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран носят скорее технический характер.