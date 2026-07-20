Премьер Мишустин провел совещание с вице-премьерами

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел очередное оперативное совещание с членами кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены ключевые вопросы социально-экономического развития страны и текущая повестка дня. Трансляция мероприятия велась пресс-службой Кремля, что подчеркивает высокую значимость принятых решений для государства. В рамках встречи премьер-министр обозначил приоритетные направления работы, включая поддержку регионов, находящихся в сложной оперативной обстановке, а также развитие инвестиционной инфраструктуры.

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Открывая совещание, Михаил Мишустин сконцентрировал внимание участников на необходимости оказания всесторонней помощи приграничным субъектам Российской Федерации. Глава правительства отметил, что важность поддержки этих территорий неоднократно подчеркивалась Президентом страны, и сейчас крайне важно создавать для местных жителей условия, позволяющие восстанавливать разрушенное и уверенно смотреть в будущее.

«Эти российские субъекты находятся в непростой ситуации, и Правительство оказывает всю необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий и работы базовой инфраструктуры, прежде всего топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов», — заявил Мишустин.

В домах, детских садах, больницах и поликлиниках должны бесперебойно подаваться электричество, вода и тепло, что является критически важным в преддверии осенне-зимнего периода.

В подтверждение этих слов премьер-министр анонсировал конкретное решение о выделении значительных бюджетных ассигнований. Сегодня Правительство направляет Белгородской области около 5,4 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для приобретения нескольких десятков современных котельных, их монтажа и подключения к сетям теплоснабжения. Данная мера призвана повысить надежность теплоснабжения социальных учреждений и жилого фонда в условиях повышенных нагрузок на инфраструктуру.

Помимо вопросов жизнеобеспечения приграничных территорий, повестка дня включала экономические аспекты развития регионов. Вице-премьер Александр Новак выступил перед коллегами с докладом, посвященным созданию и расширению особых экономических зон на территории страны. По итогам обсуждения Михаил Мишустин сообщил, что Правительством принято решение о создании новой особой экономической зоны в Республике Хакасия. Ожидается, что этот шаг позволит привлечь дополнительные инвестиции, запустить новые производственные мощности и создать рабочие места, способствуя диверсификации экономики региона и улучшению инвестиционного климата в Сибири.

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