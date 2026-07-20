Премьер Мишустин провел совещание с вице-премьерами
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел очередное оперативное совещание с членами кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены ключевые вопросы социально-экономического развития страны и текущая повестка дня. Трансляция мероприятия велась пресс-службой Кремля, что подчеркивает высокую значимость принятых решений для государства. В рамках встречи премьер-министр обозначил приоритетные направления работы, включая поддержку регионов, находящихся в сложной оперативной обстановке, а также развитие инвестиционной инфраструктуры.
Открывая совещание, Михаил Мишустин сконцентрировал внимание участников на необходимости оказания всесторонней помощи приграничным субъектам Российской Федерации. Глава правительства отметил, что важность поддержки этих территорий неоднократно подчеркивалась Президентом страны, и сейчас крайне важно создавать для местных жителей условия, позволяющие восстанавливать разрушенное и уверенно смотреть в будущее.
«Эти российские субъекты находятся в непростой ситуации, и Правительство оказывает всю необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий и работы базовой инфраструктуры, прежде всего топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов», — заявил Мишустин.
В домах, детских садах, больницах и поликлиниках должны бесперебойно подаваться электричество, вода и тепло, что является критически важным в преддверии осенне-зимнего периода.
В подтверждение этих слов премьер-министр анонсировал конкретное решение о выделении значительных бюджетных ассигнований. Сегодня Правительство направляет Белгородской области около 5,4 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для приобретения нескольких десятков современных котельных, их монтажа и подключения к сетям теплоснабжения. Данная мера призвана повысить надежность теплоснабжения социальных учреждений и жилого фонда в условиях повышенных нагрузок на инфраструктуру.
Помимо вопросов жизнеобеспечения приграничных территорий, повестка дня включала экономические аспекты развития регионов. Вице-премьер Александр Новак выступил перед коллегами с докладом, посвященным созданию и расширению особых экономических зон на территории страны. По итогам обсуждения Михаил Мишустин сообщил, что Правительством принято решение о создании новой особой экономической зоны в Республике Хакасия. Ожидается, что этот шаг позволит привлечь дополнительные инвестиции, запустить новые производственные мощности и создать рабочие места, способствуя диверсификации экономики региона и улучшению инвестиционного климата в Сибири.
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