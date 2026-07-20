СМИ: Посол России в Великобритании уйдет в Совфед на место экс-посла в США

Экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк, представляющий в Совете Федерации с 2017 года главу Мордовии, покинет пост после сентябрьских губернаторских выборов. Об этом со ссылкой на источники в понедельник, 20 июля, пишет РБК.

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Авторы материала отмечают, что сейчас 75-летний сенатор не намерен продолжать работу в Совфеде из-за здоровья и семейных дел.

Уточняется, что Кисляка может заменить Андрей Келин, который с 2019 года занимает пост посла РФ в Великобритании, сообщается в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что сенатор Людмила Нарусова может покинуть Совфед в сентябре. По данным газеты, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг не собирается продлевать ее мандат в случае переизбрания. Утверждается, что глава республики якобы собирается пролоббировать «своего человека» на место в Совете Федерации, при этом искать Нарусовой место в другом регионе не планируется.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий, после чего президент России Владимир Путин принял его и назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы региона.