Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

«Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.