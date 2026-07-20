Борис Титов, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями, заявил, что экономические отношения между РФ и западными странами не вернутся к прежнему уровню даже в случае политического потепления.

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В разговоре с российскими журналистами он подчеркнул, что Китай доказал свою эффективность по большинству направлений, и это изменило структуру партнерства.

Титов добавил, что в России ранее не замечали стремительного развития китайской промышленности. По его словам, лишь санкционное давление заставило обратить внимание на этот фактор и пересмотреть внешнеэкономические приоритеты.

Ранее Титов заявлял, что Россия и Китай обсуждают прямой рейс с Хайнаня на Сахалин.