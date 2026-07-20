Калининградский губернатор сделал заявление

Нужно быть совершенно безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область - западный форпост России, однако регион готов к любым угрозам. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

В апреле замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

"Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой - мы должны быть готовы", - сказал Беспрозванных в интервью газете "Ведомости", комментируя заявления, что на учениях ОЭС отрабатываются сценарии морской блокады и захвата региона.

По словам губернатора, после заседания Совета безопасности по Калининградской области он "еще раз убедился", что регион находится "под надежной защитой". Он также сообщил, что в области создано министерство безопасности, где работают участники спецоперации, а также действует оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры и поддержке ВС.

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