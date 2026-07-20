Россия готова предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но не намерена навязываться, заявил замглавы российского МИД Александр Алимов.

По его словам, Москва готова содействовать мирному урегулированию как между Вашингтоном и Тегераном, так и между иранцами и арабами.

«Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены», — сказал дипломат в интервью газете «Известия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает все стороны, вовлечённые в кризис в Персидском заливе, как можно скорее прекратить огонь.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что обострение вокруг Ирана угрожает мировой экономике.