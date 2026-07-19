Захарова прокомментировала сведения об ударе по АЭС в Иране

Серьезную обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности и перспектив эскалации вызывают сообщения об атаке на строящуюся АЭС "Дарховин" в Иране, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что появившаяся в СМИ информация об атаке на строящуюся АЭС в Иране вызывает серьезную обеспокоенность как в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана, которая фактически свела на нет ранее предпринятые многосторонние усилия по урегулированию кризиса, так и с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, который находится под гарантиями МАГАТЭ.