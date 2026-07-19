Президент Украины Владимир Зеленский желает как можно дольше получать деньги от Запада, поэтому стремится затянуть конфликт с Россией.

На это в беседе с РИА Новости указал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Их задача — сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что власти Украины продолжают уничтожать свой народ в угоду своим корыстным интересам.

Ранее президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил, что конфликт на Украине можно окончить за сутки, если Зеленский прикажет вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса.