В России высказались о важности переговоров Путина и главы МИД КНДР

Контакты России и КНДР стали постоянной константой межгосударственных отношений, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о важности прошедших переговоров президента России Владимира Путина и министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

«Мне довелось не так уж давно докладывать на [заседании] Государственной Думы вопрос ратификации соглашения о дружбе, стратегическом партнерстве, фактически союзничестве между Российской Федерацией и КНДР. До этого документы были подписаны между президентом России и председателем государственных дел КНДР. Такого рода документы не появляются случайно. Ими закрепляется некий достигнутый уровень взаимодействия и одновременно подчеркивается то, что стороны готовы этот потенциал сотрудничества, взаимодействия расширять и дальше», — поделился Новиков.

Депутат рассказал, что осенью минувшего года огромная парламентская делегация, включая лидеров партий, фракций, участвовала в восьмидесятилетии празднования Трудовой партии Кореи.

«Не было ни одной крупной политической партии, которая на уровне своих руководителей не была бы представлена на этих торжествах», — отметил он.

Поэтому уверен, что это (переговоры президента РФ и главы МИД КНДР — прим. «Ленты.ру») часть системной, плановой работы. И это означает, что документы, на основе которых наше межгосударственное сотрудничество призвано развиваться, являются не просто декларациями о намерениях, а действительно воплощаются в жизнь

Путин принял министра иностранных дел Северной Кореи вечером 19 июля. Во встрече участвовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Отмечается, что Цой Сон Хи передала Владимиру Путину привет от лидера КНДР Ким Чен Ына. В свою очередь российский лидер высказался об отношениях с северокорейским коллегой. Он сообщил, что их с лидером КНДР связывает глубокое взаимопонимание.