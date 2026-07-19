Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

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Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

В 2024 году, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам.

28 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями солдат северокорейской армии, которые предпочли погибнуть в Курской области, а не сдаться в плен. По его словам, даже на чужбине герои КНДР ни на минуту не забывали о Родине.

Ранее Путин поблагодарил военнослужащих из КНДР, принимавших участие в боевых действиях в РФ. Глава государства выразил уверенность в том, что страны совместными усилиями будут последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.