В МИД России рассказали о связи отставки премьера Украины с ресурсной сделкой с США

Президент Украины Владимир Зеленский, отправив премьер-министра республики Юлию Свириденко в отставку, намекнул на паузу в ресурсной сделке с США.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Отправляя Свириденко в отставку, Зеленский намекает, что «ресурсную сделку» с США, которую от Киева еще в статусе вице-премьера подписывала Свириденко, также можно поставить на паузу. За последний год никаких значимых дивидендов в игре... эта сделка Зеленскому не принесла», — написал дипломат.

12 июля Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он заявил, что у Украины сейчас есть «новые вызовы и задачи», поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам, отметил Зеленский.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого.