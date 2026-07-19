Япония сама начала санкционную деятельность против России "в угоду западной солидарности" и продолжает ее по сей день. Поэтому первый шаг в налаживании контакта с российской стороной должен сделать именно Токио, отказавшись от своей враждебной политики по отношению к РФ, отметил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

"Хотел бы напомнить, что именно Токио с февраля 2022 года в угоду западной солидарности начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день, - подчеркнул Руденко. - Поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония, что мы неоднократно излагали по дипломатическим каналам, а также в ходе бесед с японскими политическими деятелями, в том числе и депутатом [Мунэо] Судзуки".

В мае текущего года депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки посетил РФ, где по итогам встречи с Руденко заявил журналистам, что стороны допускают возможность проведения встречи глав МИД на полях саммита АСЕАН в Маниле в июле, если японская сторона запросит проведение такой встречи. Глава японского ведомства Тосимицу Мотэги при этом отметил, что "Токио открыт к диалогу с Москвой", однако конкретных планов относительно таких контактов пока не имеет. Аналогичную позицию высказал ТАСС и замглавы МИД Японии Такэси Акахори в начале июля.

С российской стороны по итогам встречи Руденко и Судзуки тогда было озвучено, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от выбранного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и ее народа.