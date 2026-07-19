Володин анонсировал рассмотрение новых мер в миграционной сфере

На следующей неделе Государственная Дума продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

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Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешения на временное проживание будут аннулированы. Как уточнил Володин, эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище.

На ближайшем заседании Совета Госдумы, по словам Володина, планируется обсудить этот и другие законопроекты в миграционной сфере.

В целом же работа по упорядочиванию миграционной сферы ведется активно: с 2024 года принято 30 соответствующих федеральных законов. По оценке Володина, создано правовое поле. Это позволило достичь конкретных результатов. Только за июнь 2026 года:

пресечено более 60 тысяч нарушений в указанной сфере;

возбуждено около 2 тысяч уголовных дел;

выдворено за пределы РФ почти 15 тысяч нарушителей;

запрещен въезд для почти 30 тысяч иностранных граждан;

привлечено к ответственности свыше 10 тысяч работодателей за незаконный наем мигрантов.

Основной принцип, по мнению председателя Госдумы, остается неизменным: допуск в страну должны получать только те, кто соблюдает российские законы, владеет русским языком, уважает российскую культуру и веру.