Дмитриев заявил о возобновлении энергокризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что крупнейший энергетический кризис снова возобновляется на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"После некоторой паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - написал он в X.

По мнению спецпредставителя, от энергетического кризиса больше всего пострадают ЕС и Великобритания.

Дмитриев также отметил, что мудрые страны ценят Россию как незаменимого и надежного поставщика энергоресурсов в рамках любого диверсифицированного энергетического баланса.