В 14 городах Украины уже третий день не стихают массовые акции протеста, вызванные увольнением министра обороны Михаила Федорова и требованием отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На фоне этих событий посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Телеграм-канале едко прокомментировал внезапную активность украинских граждан.

«Какая воспитанная «нація»… Два с половиной года они не знали, что Сырский «чмо и лох». Но теперь то у них открылись глаза! Они прозрели и уже три дня беснуются на площадях. Разрешили, оплатили… ну очень воспитанная!» — написал Родион Мирошник.

Ранее в украинских СМИ высказывалась версия, что за Федоровым стоит европейское либеральное лобби, которое повлияло на организацию протестов на Украине после его упольнения.

Названо условие, при котором протесты на Украине перерастут в новый Майдан

Накануне сообщалось, что масштабные митинги охватили Киев, Винницу, Днепропетровск, Житомир, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Львов, Луцк, Николаев, Одессу, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий и Черкассы. В Одессе протестующие устроили фаер-шоу, а во Львове к собравшимся присоединился мэр Андрей Садовой.

На фоне растущего напряжения в обществе, советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона пообещал, что власти готовят пакет решений для выхода из кризиса. Сам Михаил Федоров выступил с многозначительным заявлением в своем Телеграм-канале, дав понять, что не собирается уходить в тень.

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за "Мрию" и "Дию". От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не ощущал даже на правительственных должностях. Диалог есть. Верю, что все получится», — написал Михаил Федоров.

Владимир Зеленский вчера в вечернем обращении подтвердил проведение консультаций, заявив: «Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны».