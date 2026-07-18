В Совфеде пообещали жесткий ответ Украине

Ответ России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам будет жестким и не заставит себя ждать. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним — позор! Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — подчеркнул сенатор.

Таким образом он прокомментировал атаки ВСУ на логистические центры компании Wildberries.

Ранее стало известно об атаке на логистические комплексы популярного маркетплейса в Котовске и Электростали. В результате атаки в Котовске несколько человек пострадали, есть жертвы.