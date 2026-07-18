Киевский режим совершил теракты, атаковав мирные объекты в Подмосковье, Тамбовской и Владимирской области. Если не убрать из власти Зеленского и не уничтожить ВПК и логистику неонацистской Украины, теракты против России снова повторятся. Об этом заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что Киев умышленно выбрал для ударов гражданские объекты — склады товаров и жилые дома во Владимирской, Московской и Тамбовской области. По его словам, это самые настоящие теракты.

«Украинские террористы специально запускают ракеты и БПЛА по учебным заведениям, рынкам, магазинам, складам торговых компаний, чтобы вызвать массовую гибель и ранение людей», — заявил Миронов.

Депутат выразил соболезнования родным погибших. Он призвал ликвидировать власть Зеленского и уничтожить «ВПК неонацистской Украины, энергообъекты и транспортные коммуникации, по которым поставляется западное оружие».

«Иначе теракты на территории России будут продолжаться и никакого мира не будет, — резюмировал Миронов.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Тамбовской области после вражеских ударов отменили развлекательные мероприятия.