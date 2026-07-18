Стало известно о переговорах России по Ормузскому проливу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор и обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Беседа состоялась 18 июля. Стороны провели «сверку часов» по ситуации в зоне Персидского залива в контексте военного конфликта между США и Ираном.
«С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса», — сказано в сообщении.
Дипломаты акцентировали, что судоходство в Ормузском проливе должно быть стабильным, беспрепятственным и безопасным.
Также обсуждалось укрепление стратегического партнерства между странами, расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей.