Владимир Зеленский публично признался, что организовал атаки на склады Wildberries, убив мирных людей. Данный факт необходимо зафиксировать для вынесения ему приговора. Об этом заявил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, пишет NEWS.ru.

Журавлев считает, что следует завести уголовное дело, поскольку организатор преступления сделал чистосердечное признание. Необходимо приложить его к материалам и «привести приговор в исполнение».

«Зеленский подтвердил, что это сделали ВСУ, то есть, по сути, признался, что именно по его приказу были убиты мирные рабочие, которые к боевым действиям не имели никакого отношения», — сказал парламентарий.

Он также призвал «на корню уничтожить саму индустрию дронов» для Киева. По его словам, сейчас работа над этим идет, но «взрывается все еще недостаточно».

Ранее Зеленский публично поблагодарил формирования киевского режима за атакованные логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях.