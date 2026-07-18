"За семьи ответят": в Госдуме призвали уничтожить центры террора ВСУ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал ночную серию атак беспилотников ВСУ по российским регионам актом неприкрытого терроризма.

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В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что киевский режим перестал делать различия между военными целями и мирной инфраструктурой, ставя на один уровень логистические хабы, жилые кварталы и родильные дома.

«Киевский режим давно не разбирает, где военный объект, а где спящий город. Для него логистический склад, нефтебаза и роддом — цели одного порядка. Это террор», — написал Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он призвал к максимально жесткому ответу, предложив полностью ликвидировать технологическую базу украинских атак, включая сборочные цеха, склады и зарубежные каналы поставок компонентов.

«У тех, кто отправляет беспилотники на наши города, не должно остаться ни одной кнопки, которую можно нажать», — добавил парламентарий. "Каждая погибшая семья, каждый раненый — это счёт, который врагу придётся оплатить сполна", - подчеркнул Слуцкий.

Напомним, что в ночь на 18 июля российская система ПВО зафиксировала и отразила массированный налет, сбив, по данным парламентария, 379 БПЛА. Наиболее трагические события развернулись в Тамбовской и Московской областях. В Котовске удар по логистическому центру Wildberries унес жизни семи сотрудников ночной смены, еще 25 человек получили ранения. В Подмосковье последствия оказались не менее тяжелыми: в Электростали при попадании дрона в склад пострадали десятки людей, а в Ногинске падение обломков привело к пожару на нефтебазе, что потребовало экстренной эвакуации жилого дома и местного родильного дома, где находились 22 роженицы и 7 новорожденных.

Общее число пострадавших в Московской области, по уточненным данным Минздрава и региональных властей, достигло 37 человек, один из них скончался в больнице. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовные дела по статье «Террористический акт», установив, что использованные Киевом дроны были намеренно снаряжены поражающими элементами для нанесения максимального урона мирному населению.