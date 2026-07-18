Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение, что политика Киева привела к пробуждению в Польше «вековой нелюбви» к украинцам.

По словам Константинова, государственная идеология украинского национализма и героизация бандеровцев спровоцировали в Польше резкий рост преступлений на почве ненависти в Польше.Он высказал мнение, что политика Киева привела к пробуждению в Польше «вековой нелюбви» к украинцам, передает ТАСС.

В первом полугодии 2026 года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений от граждан Украины о различных актах агрессии со стороны местных жителей.

Количество жалоб выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За весь прошлый год было зафиксировано 275 подобных обращений. Чаще всего украинские беженцы жалуются на избиения, словесные оскорбления и травлю в интернете.

«Бандеровщина была с первого дня формирования новой власти, если это властью вообще можно назвать. Ведь они сделали государственный переворот под лозунгами фашистов, с символикой фашизма», – заявил Константинов.

По его словам, польский народ помнит зверства бандеровцев, реагируя соответствующим образом.

Политик добавил, что польские элиты и обычные граждане видели захват власти на Украине неонацистами в 2014 году и поддерживали это. Однако со временем, когда Украина начала вытеснять Польшу из международной повестки, возникла обычная ревность.

Президент Кароль Навроцкий напомнил о совершенных украинскими националистами преступлениях против польского народа.

В конце июня в польских Стараховицах произошла массовая драка с поножовщиной между местными жителями и украинцами.

В прошлом году украинское дипломатическое ведомство заявило о росте раздражения граждан Польши по отношению к беженцам.