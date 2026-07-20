В Кремле рассказали о возможных контактах Путина и Моджтабы Хаменеи

Президент России Владимир Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, каких-либо конкретных договорённостей по телефонному разговору Путина и Хаменеи нет.

«Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», — сказал Песков.

Ранее иранский источник сообщил ТАСС, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Путиным.