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ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий

Lenta.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий.

ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий
© РИА Новости

Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, передает РИА Новости.

«У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили», — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома.

12 июля ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму партий. Последней предоставила необходимые данные Российская экологическая партия «Зеленые».