ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий.

Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, передает РИА Новости.

«У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили», — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома.

12 июля ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму партий. Последней предоставила необходимые данные Российская экологическая партия «Зеленые».