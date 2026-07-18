Захарова удивилась бессердечию музыкантов и журналистов

Многие деятели культуры не отреагировали на гибель детей после удара украинских формирований по общежитию в ЛНР. Хотя после трагедий в других странах они активно негодовали и осуждали террористов. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что удар был нанесен по общежитию, где ночью находились дети. И это знали те, кто атаковал здание. При этом многие журналисты и деятели культуры, осуждавшие теракты в Париже, Берлине, на Ближнем Востоке, не выразили сочувствия.

«Неужели они сейчас, давая концерты или публикуя какие-то материалы у себя на страницах, не чувствуют этой боли? Почему это не вызывает сопереживания?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова спросила у политиков ЕС, когда они введут санкции против киевского режима за массовое убийство девушек и юношей в Старобельске.