$77.9688.91

В России ответили на заявления НАТО о мирных планах альянса

Lenta.ru

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс ни на кого не собирается нападать, ничего не стоят, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

В России ответили на заявления НАТО о мирных планах альянса
© Лента.Ru

Ранее Рютте заявил, что НАТО не собирается ни на кого нападать. По его словам, закупка Германией крылатых ракет Tomahawk у США является частью плана «совместного сдерживания».

Как напомнил депутат, сначала Запад клялся, что НАТО никогда не будет расширяться на восток, но в итоге альянс начал подступать к границам России. Парламентарий подчеркнул, что западным функционерам слова нужны только для того, чтобы скрывать свои мысли, планы и намерения, в то время как цель альянса — не оборона, а захват территорий.

«А от кого, кстати, всю свою историю НАТО "обороняется"? От России, которая не собирается ни на кого нападать и всячески призывает к бескровному урегулированию любого конфликта? Россия в десятки раз более мирная страна, чем государства НАТО, и это, в отличие от заявлений Рютте, не просто слова, а подкрепленные цифрами факты: на счету альянса более 30 инициированных конфликтов только за первую четверть XXI века», — сказал Иванов.

В Китае назвали необычной реакцию России на одно заявление генсека НАТО

Депутат также добавил, что со своей стороны Россия продолжит придерживаться соглашений и договоренностей. Однако заявления и поступки западных соседей заставляют делать это с учетом военной доктрины страны, заключил Иванов.

Ранее журналистам стало известно, что граничащие с Россией и Белоруссией государства НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Так, Литва и другие страны Балтии разворачивают вдоль границы элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.