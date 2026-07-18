В России высказались о лишении Украины выхода к Черному морю

Россия знает болевые точки одесского порта, а значит двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области. Кроме того, российские военные уничтожили украинский пожарный катер.

Депутат отметил, что российские войска начали регулярно бить по украинской портовой инфраструктуре только на пятый год специальной военной операции. При этом он добавил, что речь идет все же о сложной и большой системе со множеством коммуникаций, в том числе и подземных, которые невозможно разрушить в одночасье.

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«Но в целом, думаю, если иметь четкое представление о его устройстве, а оно с советских времен кардинально не менялось, и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Черному морю», — сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив. Также он объяснял, что Одесса является логистическим центром по доставке оружия для ВСУ и поэтому является целью для ВС РФ.