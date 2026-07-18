Украина лезет в Африку по наставлению западных стран. Об этом в интервью ТАСС высказался зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

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«Украину не интересует то, что она создает проблемы не столько России, сколько самим африканским странам. Это подход, традиционно исповедуемый западными спецслужбами, и понятно, что Украина не сама догадалась лезть в африканские дела. Ей подсказали коллеги из Лондона, Вашингтона и Парижа, которые традиционно работают на африканском континенте», — сказал он.

По мнению депутата, Украина пытается создать напряжение в тех частях Африки, где присутствуют российские войска и специалисты. Он отметил, что под угрозой находятся страны Западной, Южной и Восточной Африки.

Ранее на попытки Украины создать второй фронт в Африке комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Запад пытается разжигать конфликты, используя для этого в том числе возможности украинского режима. Тот охотно на это идет, наращивая тем самым, как ему кажется, свой политический вес и востребованность в глазах западных партнеров», — отметил он.