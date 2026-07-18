Кадыров выступил за удары по оказывающим военную помощь Киеву странам

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "открыть огонь" по странам, которые поставляют Украине оружие, передают разведывательные данные и оказывают другую поддержку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам. Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным, доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине. Пора открыть огонь, и делов-то!", - написал Кадыров.

По его словам, в случае эскалации западные лидеры будут вынуждены извиниться.

"Им не понять, что Россия сейчас ведет щадящие боевые действия с минимальными потерями среди гражданского населения. Но как только мы отпустим тормоза нашей боевой машины, как только наши жернова начнут молоть их кости, все западные лидеры выстроятся в очередь, чтобы выразить свои глубокие извинения", - отметил он.

Кадыров также заявил о готовности чеченских подразделений выдвинуться в любом направлении по приказу президента РФ Владимира Путина для выполнения задачи повышенной сложности.