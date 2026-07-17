В МИД высказались о «беснованиях Зеленского»
Владимир Зеленский терактами и беснованиями против России пытается спасти сам себя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
По ее словам, нахождение Зеленского у власти находится «под одним сплошным вопросом» из-за отсутствия выборов и предательства своих избирателей.
«Зеленский пытается спасти самого себя. Вот отсюда и эта риторика, агрессивная терминология, отсюда теракты, отсюда буквально беснования, отсюда уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны», — сказала она.
Ранее политолог Александр Дудчак оценил вероятность ухода Зеленского.
«Если бы хотели заменить Зеленского, уже давно бы заменили. Столько коррупционных скандалов, что до жены добрались, а его все не убирают. Но пока в Зеленском потребность есть. Всех устраивает такой статус-кво», — пояснил он.