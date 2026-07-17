Владимир Зеленский терактами и беснованиями против России пытается спасти сам себя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

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По ее словам, нахождение Зеленского у власти находится «под одним сплошным вопросом» из-за отсутствия выборов и предательства своих избирателей.

«Зеленский пытается спасти самого себя. Вот отсюда и эта риторика, агрессивная терминология, отсюда теракты, отсюда буквально беснования, отсюда уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны», — сказала она.

Ранее политолог Александр Дудчак оценил вероятность ухода Зеленского.