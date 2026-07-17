Политолог рассказал, введет ли Трамп антироссийские санкции в дань памяти Грэму*

Политолог-американист Павел Дубравский рассказал о том, станет ли президент США Дональд Трамп вводить антироссийские санкции в качестве дани памяти сенатору Линдси Грэму* (внесен в список террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает News.ru.

По мнению Дубравского, Трамп не будет вводить санкции в память о сенаторе. Как заявил политолог, сегодняшняя стратегия Белого дома не направлена на разрыв отношений с Москвой, а санкции рассматриваются как инструмент для будущего торга.

«Трамп изначально не строит какие-то партнерские отношения, поэтому смотреть на ситуацию через эту призму просто неправильно. Стратегически глава Белого дома исповедует следующую доктрину: если законопроект будет принят, он его может подписать, может не подписать или придержать. Трамп не обязан реализовывать пошлины в размере 100% против стран, которые закупают у России энергоресурсы. Поэтому здесь глава Белого дома не мыслит категориями ссоры или дружбы с Москвой», — заявил он.

Дубравский также добавил, что причина ввода санкций — желание создать инструмент, который «может быть использован как “чеховское ружье”».

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*внесен в список террористов и экстремистов в России