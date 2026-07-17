Раскрыто, зачем США новые санкции против России

Политолог-американист Константин Блохин рассказал, зачем США новые санкции против России. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Блохина, власти США пытаются с помощью антироссийских санкций ослабить Китай. Как объяснил эксперт, таким образом Белый дом хочет лишить Пекин дешевых российских энергоносителей.

Кроме того, США также пытаются, по словам Блохина, сделать Россию сговорчивее на переговорах.

«Если США введут санкции для стран, сотрудничающих с Россией, для нас практически ничего не изменится. У РФ 12-летний успешный опыт противодействия всем ограничениям», — добавил он.

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