Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого зампреда Банка России, действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Ксении Юдаевой для переизбрания на этот пост. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства.

"В связи с намеченными на период с 10 июля по 16 октября 2026 г. очередными выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде (МВФ) поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А.Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К.В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", - говорится в документе.

В декабре 2024 года представитель фонда Джули Козак сообщила, что Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в МВФ в полном объеме. Она приступила к работе на этой должности 1 ноября 2024 года. Ее предшественником был Алексей Можин. 3 октября 2024 года он сообщил ТАСС, что Юдаева, против которой администрация США ввела санкции из-за специальной военной операции в апреле 2022 года, должна приступить к исполнению обязанностей главы российской дирекции в фонде 1 ноября 2024 года.

Юдаева оставила пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года. Также она занимала должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Юдаева работала в ЦБ с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики. 31 октября 2024 года пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что Юдаева решила продолжить карьеру вне Банка России.