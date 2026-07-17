Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада голословно обвинили Россию в «злонамеренных действиях в киберпространстве». Об этом сообщается на сайте российского МИД.
По словам Захаровой, Запад не представил конкретных доказательств того, что Россия совершает подобные действия. Она также добавила, что такие высказывания делаются ради пропаганды и разжигания русофобии.
«На требования предъявить неоспоримые свидетельства “причастности” России к противоправным действиям следуют невразумительные ссылки на проведённый компетентными органами тщательный анализ неких данных, поделиться которыми якобы “не представляется возможным”», — заявила она.
Ранее Захарову возмутили новые санкции против России.