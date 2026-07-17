Захарова: РФ не получала обращений от западных стран по обвинениям в кибератаках

Москва не получала официальных обращений от Запада по поводу обвинений в якобы осуществлении хакерских атак. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с попытками ЕС и НАТО обвинить Россию в "злонамеренных действиях" в киберпространстве.

"В связи с упомянутыми компьютерными атаками в наш адрес не поступало никаких официальных обращений. Расцениваем этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве", - указала дипломат.