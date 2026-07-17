Глава МИД России Сергей Лавров обвинил журналистов американского издания Washington Times в недобросовестности после публикации о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.

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Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию, озвученное на саммите на Аляске.

При этом, как утверждает министр, европейские союзники Вашингтона и Владимир Зеленский пытаются изменить позицию американского лидера.

Лавров также заявил, что Россия продолжит выполнять задачи, поставленные в рамках начатой работы, напомнив о словах президента Владимира Путина.