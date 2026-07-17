Лавров обвинил Washington Times в недобросовестности из-за статьи о санкциях
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил журналистов американского издания Washington Times в недобросовестности после публикации о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.
Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам Лаврова, Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию, озвученное на саммите на Аляске.
При этом, как утверждает министр, европейские союзники Вашингтона и Владимир Зеленский пытаются изменить позицию американского лидера.
Лавров также заявил, что Россия продолжит выполнять задачи, поставленные в рамках начатой работы, напомнив о словах президента Владимира Путина.